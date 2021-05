Siena, è morto Daniele Sasson, artista di fama internazionale. Donò il suo “palio” alla Selva

Nella giornata di ieri, è venuto a mancare all’improvviso Daniele Sasson, fotografo e artista di fama internazionale. Sasson viveva a Siena, città dove era nato nel 1945. Sasson negli anni, aveva acquisito grande notorietà ed aveva partecipato ad eventi e mostre in tutto il mondo.

L’artista ha avuto la sua fama in ambito paliesco nel 2010, quando realizzò un ‘drappellone’ in occasione del 750° anniversario della battaglia di Montaperti. Per la chiusura dell’anno contradaiolo Sasson decise di donare alla contrada della Selva la sua opera d’arte.

I funerali si terranno nella chiesa di Sant’Isidoro a Taverne d’Arbia, domani alle ore 15:30