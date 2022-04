Siena e Matera ancora insieme, Michelotti: “Intensifichiamo la collaborazione”

Grande partecipazione sabato scorso, 9 aprile, a Matera per la riedizione della mostra di pittura “Le realtà sospese”, già allestita a Siena lo scorso novembre, del pittore di fama internazionale Pino Oliva. Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Siena, l’assessore al sito Unesco Francesco Michelotti per rinsaldare il legame fra le due città.

“La giunta comunale di Siena – sostiene l’assessore Michelotti – intende intensificare la collaborazione tra le due città, entrambe sito Unesco, con la stipula di convenzioni in ambito turistico e con la promozione di nuovi eventi culturali. L’iniziativa di sabato scorso è la testimonianza di un legame tra le due città che si rafforza e getta le basi per una collaborazione permanente, un risultato raggiunto soprattutto grazie all’impegno costruttivo dell’associazione Lucani di Siena e degli amici Giuseppe Giordano, anche membro del comitato scientifico della fondazione Santa Maria della Scala, Rocco Le Rose e Filippo Rinaldi”.