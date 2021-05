Siena e il pavimento del Duomo protagoniste sulle tv nazionali

Siena e il magnifico pavimento marmoreo del Duomo sono protagonisti sulle reti televisive nazionali. Su La 7 infatti è appena passato lo spot Come in cielo, così in terra in vista delle due scoperture straordinarie (dal 26 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 17 ottobre 2021) del pavimento della Cattedrale, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano. Il breve filmato è stato realizzato, esattamente come quello per la riapertura delle Gallerie degli Uffizi, dal senese Riccardo Domenichini e dal suo gruppo di lavoro della Moviement Hd (qui il link del video)

