Siena, doppio incidente in via Peruzzi, gravissima una donna

Un doppio incidente questa mattina in via Baldassarre Peruzzi: prima un’auto e un motorino si sono scontrati e poco dopo, una seconda auto che arrivava sul posto avrebbe frenato e fatto un po’ marcia indietro per evitare l’incidente appena successo, stando alle prime ricostruzioni. Nell’andare indietro, non si è potuto evitare l’impatto con una terza auto che stava arrivando.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e anche i carabinieri che hanno verificato, per il secondo sinistro, la necessità del cid mentr per il primo impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il bilancio è molto più pesante: alla guida del motorino si trovava una giovane donna – 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga – che è finita alle Scotte in gravissime condizioni.