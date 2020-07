Siena, donna in grave stato psicofisico soccorsa dalla polizia

Nella tarda mattinata di sabato scorso l’equipaggio delle “Nibbio” della Polizia di Stato di Siena è intervenuto a Siena per la segnalazione di una donna in atteggiamenti palesemente molesti. Costei, già nota per precedenti interventi della stessa natura, è stato accertato non poter provvedere alla sue necessità a causa di un evidente disagio psicoficsico. Per scongiurare possibili situazioni di pericolo, e soprattutto per tutelare la donna, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena hanno richiesto l’immediato intervento di personale medico del 118 che, accertato il precario stato di salute psichiatrico della stessa, ne ha disposto il ricovero alll’Ospedale di Siena.

Contestualmente gli agenti, in diretto raccordo con gli operatori della Polizia Municipale, hanno anche avviato la procedura per la sottoposizione al T.S.O. per il trattenimento, ai fini della cura, della donna nel nosocomio.