Siena, domani senso unico alternato: ecco dove

Si informa che, a partire da domani, giovedì 14 marzo, per lavori di asfaltatura, verrà istituito dalle 9 un senso unico alternato regolato con semafori nel tratto della Strada statle 73 Ponente in loalità Costalpino, nei pressi dell’intersezione con via Dario Neri.

Il tratto interessato, circa 30 metri, è quello di fronte all’ingresso del piccolo parcheggio (bancomat MPS) e via Neri, ed i semafori verranno posizionati a circa 100 metri l’uno dall’altro per garantire la movimentazione in sicurezza dei mezzi.

Gli interventi per portare a compimento i lavori, iniziati da poco più di un mese, hanno l’obiettivo di riqualificare i percorsi e l’attraversamento pedonale della fermata bus e l’isola ecologica. In primo luogo verranno eseguite le demolizioni del vecchio asfalto, i relativi risanamenti, e steso il nuovo tappeto di usura. Nei giorni successivi, venerdì 15 e lunedì 18 marzo, in base alle condizioni atmosferiche, verrà realizzato il bauletto dell’attraversamento rialzato ed il completamento della segnaletica.

La viabilità verrà monitorata e, per quanto possibile, verrà attuata la gestione manuale del traffico negli orari di punta, così da limitare il disagio alla cittadinanza.