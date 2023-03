Siena, domani Cgil e Libera ricordano i sindacalisti uccisi dalle mafie

Domani, lunedì 6 marzo, la Cgil di Siena, in collaborazione con Libera in preparazione alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha organizzato l’incontro “Legalità e lavoro”, con inizio alle 17.15, presso l’Area Verde Camollia 85 del Tribunale di Siena (via del Romitorio 4, accesso persone con disabilità da via Camollia 85). Parteciperanno Daniela Spiganti della Segretaria confederale Cgil Siena, Giovanna Vannetti, referente provinciale del Coordinamento Libera a Siena, e Franco Capaccioli, Segretario Generale del Sindacato Pensionati Spi Cgil Siena.

Saranno previsti un collegamento on line con Francesco Citarda, Presidente della Cooperativa ‘Placido Rizzotto-Libera Terra di San Giuseppe Jato (Palermo), e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori. Verranno ricordati i tre Sindacalisti Cgil siciliani uccisi dalla mafia: Niccolò Azoti, Placido Rizzotto e Pio La Torre. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della Cgil Siena Fabio Seggiani.