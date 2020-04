Siena, domani apre il nuovo Conad in Massetana Romana

Come avevamo già anticipato qualche giorno fa (link qui), sabato 4 aprile verrà inaugurato il nuovo Conad in Massetana Romana. Un supermercato più nuovo e più grande con moltissime novità. Il nuovo Conad avrà una superficie di oltre mille metri quadrati. Il nuovo Conad vuole affermarsi in questo memento di grande crisi, come punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

Grazie all’ampliamento dell’offerta, Conad ha introdotto nuove novità. Un supermercato più smart con casse più veloci e le nuove casse ‘fai da te’, inoltre, sarà presente anche la ‘pistola’ per scansionare i prodotti. Un reparto freschi ancora più grande ed un punto ortofrutta più ampio con un’attenzione ancora pi curata verso i prodotti bio. Ampio spazio è dedicato a prodotti biologici, salutistici (gluten free e senza lattosio), per vegetariani e vegani con l’obiettivo di dare risposta alle diverse nuove esigenze di consumo.

“Finalmente la riapertura ci permette di garantire un servizio fondamentale al cittadino anche in questa parte della città . Con la ristrutturazione e l’ampliamento del negozio ed il rafforzamento dei reparti freschi saremo in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza – sottolineano i soci Antonella Marchi, Duccio Carapelli e Antonio Delle Donne -. E’ attivo il servizio di spesa on line , oggi fondamentale, e sono state introdotte le casse di pagamento self con i terminalini per una spesa più veloce e senza coda. Abbiamo qualificato ulteriormente il punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio e con un’offerta che punta a soddisfare i clienti . Siamo pronti e saremo al vostro servizio”.

Il nuovo supermercato sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, domenica 5 aprile eseguirà il seguente orario: 8.30 – 13.