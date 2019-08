Siena d’estate – Ad ogni contrada il suo cocktail, la Giraffa: lo Spumoski e il Mutoide

Mentre ci avviciniamo alla Carriera del 16 agosto stavolta l’appuntamento con la nostra rubrica “Ad ogni contrada il suo cocktail” si svolge all’interno della società della contrada che ha vinto il palio di Luglio: la Giraffa. I due cocktail che ci vengono presentati hanno una storia recentissima, sono il Mutoide e lo Spumoski. “Sono due drink nati sia come aperitivo sia come accompagnamento cena – ci racconta il giraffino Francesco Pulcinelli-. Sono entrambi a base di vodka. Sono molto semplici: il mutoide è fatto con la vodka e l’ace, nello spumosky invece c’è la spuma”.

Le origini, come già detto, non si perdono nell’alba dei tempi. Sia il Mutoide che lo Spumosky sono infatti stati creati qualche giorno dopo la vittoria del Palio del 2 Luglio, durante uno dei cenini dei festeggiamenti. ” E’ stata una sorta di ribellione al vino rosso – ci racconta Matteo Cappelli-. Faceva troppo caldo per berlo. Abbiamo preso delle zangole e le abbiamo riempite con spuma e vodka per gustare qualcosa di più fresco. Questo doveva essere un drink che doveva aggregare tutti i giraffini”.

Obiettivo raggiunto perché, come ci spiegano, in una delle serate tutto il popolo di Via delle Vergini si è ritrovato per stare in compagnia bevendo questo cocktail. “Pochi giorni fa eravamo di servizio e qui in contrada siamo abituati a bere uno spritz semplice – prosegue Francesco-. E’stato veramente bello vedere che è piaciuto a tutte le persone fino alle generazioni più vecchie. Un grande successo”. “Noi volevamo unire tutti i giraffini dai più grandi ai più piccini- conclude Matteo -. arrivati a 20 anni pensiamo di dovere essere il motore della contrada sia a Palio vinto che durante tutto l’anno.

Marco Crimi