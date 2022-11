Siena, dalla giunta il via libera ad una nuova area di sosta in via Peruzzi

Al via la realizzazione di un nuovo parcheggio per biciclette e motorini, oltre che sosta breve per autovetture, in corrispondenza della risalita meccanizzata di San Francesco in via Peruzzi.

Approvato dalla Giunta comunale di Siena il progetto che riguarda l’area in precedenza adibita a impianto di distribuzione carburanti, per una spesa totale di investimento pari a 87.227 euro.

L’intervento nasce a seguito del permesso a costruire rilasciato dal comune a privati, stessi proprietari dell’ex area distribuzione carburanti in via Peruzzi, per l’intervento di costruzione di un nuovo insediamento a destinazione commerciale per attività di somministrazione e bevande in viale Toselli.

La Direzione urbanistica ha rilasciato tale permesso, sull’area ex “Marmifera” di viale Toselli, con la richiesta di mettere a disposizione della comunità un’opera pubblica, individuata successivamente nella futura area di sosta di via Peruzzi.

“Una nuova area di sosta pubblica che il Comune mette a disposizione dei cittadini in uno dei punti strategici della viabilità cittadina – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi – uno spazio dismesso ormai da alcuni anni da utilizzare come potenziamento all’area parcheggio di San Francesco”.

“L’azione di compensazione urbanistica è inserita all’interno del Piano Operativo affinché gli investitori privati possano realizzare nuove opere a beneficio della collettività – aggiunge l’assessore all’urbanistica del comune di Siena Francesco Michelotti – come avverrà in questo caso, con una nuova area di sosta che sorgerà di fronte ad un impianto di risalita collegato al centro cittadino”.