Siena, dalla Figc via libera all’ammissione in serie D

Come riporta il sito del Siena Club Fedelissimi la Figc ha accettato la richiesta del sindaco Luigi De Mossi di ammettere il Siena in serie D. La federazione ha fissato delle condizioni che dovranno essere per forza rispettate e che il sindaco comunicherà ai gruppi che hanno manifestato interesse nei confronti della società. Tra gli adempimenti sarebbe stato fissato anche il versamento del contributo straordinario, da pagare entro il 26 agosto, di 400mila euro, oltre al pagamento dell’iscrizione e la fideiussione.