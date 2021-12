Siena, dal 3 gennaio gli uffici di stato civile e anagrafe saranno aperti solo su prenotazione

A seguito delle recentissime misure adottate dall’amministrazione comunale per arginare il diffondersi dei contagi da Covid9, e nell’intento di continuare a rendere i servizi ai cittadini operativi e funzionali, dal prossimo 3 gennaio gli uffici Anagrafe e di Stato civile, sia nella sede centrale (via Salicotto, 6) che in quella decentrata (via Bernardo Tolomei ,7), riceveranno il pubblico esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.45, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.45.

Per effettuare la prenotazione, a partire dal primo gennaio, è necessario essere in possesso di Spid o Carta di identità elettronica, collegarsi nel portale del comune seguendo il percorso: Il comune – Servizi demografici – Prenota appuntamento.

I possessori dei documenti digitali potranno prenotare, una volta effettuato l’accesso, anche per i soggetti che ne sono privi.