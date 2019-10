Siena dà l’addio domani a Fabio Santini

Si svolgerà domani alle 15 nella chiesa contrada della Torre il funerale di Fabio Santini. La salma verrà portata in Salicotto durante la mattina.Fabio Santini lascia così, a 74 anni, la sua Torre per cui aveva ricoperto più incarichi tra cui quello di capitano, nel 1985. “E’ sempre stata una figura presente per noi – dice il priore della Torre, Pierluigi Millozzi-. Ha sempre dato il proprio contributo disinteressato e costruttivo. Fabio è stata una persona positiva, ci mancherà”.

Foto presa da Facebook