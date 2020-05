Siena, da domani open days online degli asili nido comunali

A seguito della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e nell’impossibilità di realizzare i previsti open days nei nidi d’infanzia comunali, il Comune ha predisposto una serie di incontri da effettuare in videoconferenza dal 27 maggio al 5 giugno.

<<Durante le videoconferenze – informa l’assessore all’Istruzione Paolo Benini – il personale educativo fornirà tutte le informazioni relative ai nidi rispondendo in diretta alle domande dei genitori, così che possano avere una panoramica esaustiva sull’offerta educativa, ma anche sugli spazi e le varie attività che durante l’anno saranno promosse per stimolare al meglio lo sviluppo cognitivo dei bambini>>.

Gli appuntamenti con le educatrici, tutti dalle 17.30 alle 18.30, si svolgeranno secondo il seguente calendario.

Albero dei Sogni (viale Vittorio Emanuele II, 4), mercoledì 27 maggio; Ape Giramondo (viale Vittorio Emanuele II, 4), giovedì 28 maggio; Lo Scarabocchio (via Duccio di Buoninsegna, 74), venerdì 29 maggio; Le Biciancole (P.tta Don A. Perucatti, 2), lunedì 1° giugno; Il Melograno (via L. Banchi, 4), mercoledì 3 giugno; L’Arcobaleno (via Sicilia, 35),

giovedì 4 giugno; Orso Balù (viale N. Sauro, 3), venerdì 5 giugno.

Per partecipare agli incontri, che sono a numero, è necessaria la prenotazione tramite mail scrivendo a: [email protected] e ricevere

il link delle videoconferenze.

Per info: contattare il Servizio Progetti Educativi Tel. 0577 292131-292300