Siena, da domani open days agli asili nido comunali

I nidi d’infanzia comunali, da domani, lunedì 18 marzo al 15 aprile al 22, si aprono alle visite delle famiglie interessate che saranno accolte dal personale insegnante e dagli operatori delle stesse strutture educative.

“Gli asili nido – commenta l’assessora all’Istruzione Clio Biondi Santi – rappresentano una grande risorsa per il nostro territorio, e gli “Open Days” sono un’occasione per stabilire un primo contatto con gli operatori che offrono un valido supporto educativo alle famiglie.

Questo il calendario degli “Open Days”, tutti in orario dalle 17 alle 19 con ingresso libero e senza richiesta di prenotazioni: “Il Melograno” in via L. Bianchi, 4 e “L’Arcobaleno” in via Sicilia, 35. Lunedì 18 marzo e mercoledì 10 aprile; “Albero dei Sogni” e “Ape Giramondo” in viale V. Emanuele II, 4, e “Orso Balù” in viale N. Sauro, 3. Mercoledì 20 marzo e giovedì 4 aprile; “Lo Scarabocchio” in strada di Renaccio, 43A e “Le Biciancole” in piazzetta Don A. Perucatti, 2. Giovedì 21 marzo e lunedì 15 aprile.