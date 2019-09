Siena, da domani modifiche alla viabilità: ecco dove

Per l’effettuazione della tradizionale iniziativa “A pranzo col nonno”, domani, 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Mercato, in tutta l’area perimetrale del loggiato sul lato di Salicotto.Per l’esecuzione di lavori di riqualificazione e risanamento, la strada statale 73 Ponente, nel tratto compreso tra le intersezioni con via D. Neri e strada Grossetana, sarà sottoposta a divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 14,30 alle 5 del giorno successivo dei prossimi 9 e 10 settembre; mentre, tra la strada Grossetana e via del Galoppatoio, i medesimi divieti saranno validi negli stessi orari dall’11 al 13 settembre.