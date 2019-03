Siena, da domani aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali

Al via le procedure di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2019/20.

Le domande di ammissione dovranno essere redatte sull’apposito modulo reperibile da lunedì prossimo, 1° aprile, sul sito www.comune.siena.it seguendo il percorso La Città>Istruzione>Infanzia>NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI>AMMISSIONI e disponibile anche all’Ufficio Istruzione (Casato di Sotto, 23), aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.

Le richieste dovranno essere consegnate a mano o spedite all’Ufficio Istruzione, oppure trasmesse con posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Le domande per piccoli, medi e grandi, ovvero nati dal 1° gennaio 2017 al 15 aprile 2019, potranno essere presentate dal 1° al 30 aprile prossimo.

Per i piccoli, nati dal 16 aprile al 15 giugno, sarà possibile presentare le richieste entro il 30 giugno prossimo; per quelli nati dal 16 giugno al 15 agosto la scadenza è il 31 agosto, mentre per i nati dal 16 agosto al 30 settembre ci sarà tempo fino al 15 ottobre.

Per i medi e grandi nati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018 le richieste di ammissione potranno essere presentate, oltre che entro il 30 aprile prossimo, anche nel mese di ottobre.

Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono consultabili sempre sul sito web istituzionale, seguendo il percorso La Città>Istruzione>Infanzia>NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI>GRADUATORIE.