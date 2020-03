Covid-19, seconda vittima in provincia di Siena

“L’aggiornamento odierno è forse il più difficile da scrivere, infatti nel mio cuore vivono sentimenti contrastanti.[…] Vi è una profonda tristezza per la scomparsa del mio caro V. C.,conosciuto da tutti noi e al quale voglio far sentire la mia profonda vicinanza”. A dare la triste notizia è il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, in provincia di Siena c’è quindi un secondo decesso legato all’emergenza coronavirus.

“Piancastagnaio in questo momento è in lutto – prosegue Vagaggini-., un lutto che coinvolge tutte le famiglie della nostra comunità, tutti i cittadini[…] E’ in momenti come questo che è opportuno che ognuno di noi rimanga a meditare e pensare al comportamento da tenere per il bene di tutti. […]Quello che proviamo in questo momento ci deve ancora più far capire che con questo virus non si scherza. Abbiamo purtroppo toccato con mano questa brutta esperienza, questo deve essere un forte monito per mettere amore nei nostri confronti e nei confronti degli altri nel rispettare le regole, e cercare di fare ancora di più responsabilmente”.

“Tutta l’Amministrazione Comunale si raccoglie vicino alla famiglia della vittima, in questo momento di dolore così importante.

Rimaniamo uniti e cerchiamo di fronteggiare questa emergenza con l’impegno che sappiamo sempre dimostrare”.