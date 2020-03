Quasi 4mila pazienti in terapia intensiva, torna a salire il numero delle vittime

Di seguito il bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla situazione covid-19 in Italia: oggi in Italia si registrano 3851 nuovi casi . oltre 73880 il totale-; è di 756 il numero dei nuovi decessi, di 646 i nuovi guariti – tot 13030-. Il commissario Angelo Borrelli ha ringraziato pubblicamente l’Albania e il suo presidente Edi Rama per l’aiuto dato in termini di risorse. Sono state ricevute 9448 domande da parte degli infermieri per andare a supporto delle aree più critiche. il 55% sono donne. La metà delle domande viene da personale specializzato nell’emergenza