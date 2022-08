Siena, corso di perfezionamento “Lingua e Sport”: il 4 settembre scadono le iscrizioni

Secondo le ultime indagini europee, l’Italia continua ad occupare le ultime posizioni rispetto alla conoscenza delle lingue e alla pratica sportiva. Oltre ad occupare l’ultima posizione tra i paesi dell’UE rispetto alla conoscenza dell’inglese, in Italia un terzo della popolazione non pratica sport. Di fronte a questo triste primato, nel nostro paese continuano ad andare di pari passo sedentarietà e monolinguismo. Nel tentare di dare il proprio contributo per rimediare a questa situazione, l’Università per Stranieri di Siena propone corsi di aggiornamento rivolti a operatori sportivi e sociali, mediatori linguistico-culturali, studenti e insegnanti di ogni ordine e grado, in particolare insegnanti di lingue e di educazione fisica, per promuovere l’apprendimento/insegnamento delle lingue attraverso lo sport.

In questa ottica, dal 28 al 30 settembre 2022* il Centro di Eccellenza della Ricerca dell’Università per Stranieri di Siena organizza la *terza edizione del Corso di Perfezionamento “Lingua e Sport. Dalla sociolinguistica alla didattica delle lingue nei contesti sportivi”. Il corso s’inserisce nell’ambito del progetto Erasmus Plus ALL-IN (percorso L2 ball in the centre. How to teach L2 through sport), di cui il Centro di Eccellenza è partner. L’iniziativa prevede la partecipazione di corsisti provenienti da Spagna, Germania, Grecia e varie regioni italiane. *La partecipazione al corso è gratuita. La scadenza delle iscrizioni è lunedì 4 settembre 2022.

Il corso si prefigge di descrivere le macroforme del contatto fra idiomi nel contesto sportivo. In questa ottica, verrà proposto un percorso capace di associare le attività sportive alle teorie sociolinguistiche e glottodidattiche dimostrandone il valore applicativo a sostegno di azioni di programmazione linguistico- educativa e di sviluppo culturale del territorio. I corsisti potranno sviluppare conoscenze attraverso un’educazione linguistica plurilingue e interculturale collegata alle attività fisiche e sportive in ambito scolastico, nei contesti migratori e/o nelle società sportive. Grazie agli strumenti teorici, pratici e digitali che verranno forniti durante il corso, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare e sperimentare un nuovo contesto di apprendimento/insegnamento, quello sportivo, nonché nuove motivazioni allo studio delle lingue, nuovi bisogni linguistici e metodologie didattiche ludiche e stimolanti per gli apprendenti- sportivi.

Principali argomenti del corso: sociolinguistica dello sport, lessico dello sport e didattizzazione dei testi scritti e multimediali, CLIL ed educazione fisica, didattica ludica, inclusione sociale di migranti e richiedenti asilo attraverso lo sport, mediazione linguistica e interculturale in ambito sportivo.

I temi affrontati saranno approfonditi anche attraverso attività laboratoriali in aula e in campo/palestra. Si prevede inoltre una *visita didattica presso il Museo del Calcio di Coverciano.

Docenti del corso: Massimo Vedovelli (Università per Stranieri di Siena), Nicola Porro (Università di Cassino e del Lazio Meridionale), Emanuele Isidori (Università di Roma Foro Italico), Alessandra Fazio (Università di Roma Foro Italico), Matteo La Grassa (Università per Stranieri di Siena), Andrea Scibetta (Università per Stranieri di Siena), Raymond Siebetcheu (Università per Stranieri di Siena), Maria Carmela D’Angelo (Università di Groningen), Alessandro Puglisi (Università per Stranieri di Siena), David Walthall (Università per Stranieri di Siena).