Siena, conto alla rovescia per il Capodanno

La notte tra il 31 dicembre ed il primo giorno di gennaio, animerà tutto il centro storico di Siena. Un benvenuto al 2020 in grande stile, con il noto spettacolo comico di Paolo Ruffini con la compagnia Mayor Von Frinzius ‘Up&Down’ che andrà in scena nel suggestivo palco di Piazza del Campo come evento di punta, a partire dalle 21.

Al termine, Ruffini lascerà la scena al gruppo Le Voci Sole, che porteranno la loro musica che spazia dal rock al funk popo a scaldare la piazza. Ad accompagnare Siena durante le ore più tarde della lunga notte, saranno invece gli ’80 Febbre, ‘eroi musicali’ di casa nostra.

Ma il ‘salotto buono’ di Siena non sarà l’unico fulcro di musica e festa del centro storico, in quanto il ricco programma di festeggiamenti per il Capodanno, prevede eventi ed animazioni anche in altre piazze e suggestivi angoli della città con la presenza anche di alcuni stand gastronomici, a partire dalle 12.

In piazza del Mercato, vintage vibes con la scuola di ballo Siena Swing Mood protagonista dell’animazione con la musica del quartetto Lindy Box Swing Band con repertorio musica live sul genere Swing e streetfood&beverage a tema, allestita con elementi anni ’30 e ’50. Apertura degli stand gastronomici alle 12 e via alle danze dalle 18.

Piazza Indipendenza si tingerà di note calienti con un’atmosfera world music, latina e calorosa dal ritmo sfrenato. La serata sarà animata da ballerini cubani e dagli allievi della scuola di ballo senese. Allestimento a tema latino con chupiterie, chioschi bar con cibo latino, street food a tema.

I Jaguari conquisteranno invece piazza Tolomei. In concerto la local band famosa e apprezzata che propone un repertorio rock ripercorrendo i brani più belli e coinvolgenti della musica italiana ed internazionale. Alle 12 l’apertura degli stand gastronomici e musica di sottofondo; alle 18 inizio musica con Asd Spazio Libero scuola di danza contemporanea, performance e musica; alle 22 live e ballo; dalle 24 alle 2 live e dj set.

Nel foyer del Teatro dei Rinnovati, Tango a Mezzanotte con Oblivion Tango. Una Milonga di capodanno elegante e sensuale dentro al Foyer del bellissimo Teatro dei Rinnovati con la scuola di danza Oblivion Tango e la partecipazione dei migliori tangueri di Siena. Dalle 24 in poi, musica, brindisi di capodanno e ballo. Evento a pagamento e a numero chiuso.

Logge del Papa in rosa con la street band Girlesque, che animerà non solo le Logge ma si muoverà da via di Pantaneto fino a piazza Postierla per uno spettacolo itinerante a partire dalle 19. La band è un ensemble di fiati e percussioni che propongono un repertorio di brani arrangiati in chiave ballo funk, rock, latin, bossa nova, di grande impatto scenico e sonoro.

In piazza Matteotti , gran cenone e dj set. Dalle 19.30 al bar La Favorita aperitivo musicale con dj, gran cenone e a seguire intrattenimenti musicali con Dj Set.

La Fortezza Medicea ospita invece il Tunnel 2020. Dalle 23 alle 4, ingresso con drink card e posti limitati. Nelle terrazze del bastione Madonna della Fortezza Medicea un party che fa rivivere le atmosfere e i ritmi della Club Culture. Ed è prevista anche una sorpresa: la partecipazione di un segretissimo special guest.

Per l’occasione, parcheggi gratuiti e navette per il centro storico dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio 2020.

Divieto assoluto di vendita e utilizzo di botti, petardi e qualsiasi materiale pirico in tutto il centro storico, oltre al divieto di vendita e detenzione di contenitori di vetro in Piazza del Campo. Queste le principali misure di sicurezza volute – ormai da anni – dall’amministrazione comunale. La sicurezza al centro del Capodanno senese e degli interessi di palazzo pubblico, con medici presenti in Piazza del Campo e ambulanze pronte a intervenire in caso di necessità. Non mancherà ovviamente il presidio delle forze dell’ordine affiancati da polizia municipale e steward.