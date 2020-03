Siena, consegnate le mascherine protettive ai tassisti

Il servizio taxi va avanti anche in questi giorni di stop dell’Italia. Ovviamente può essere utilizzato per le regioni di necessità previste dal decreto. Per favorire la sicurezza degli autisti e dei clienti, il comune di Siena ha consegnato al consorzio Cotas un congruo numero di mascherine che i taxisti indosseranno durante il servizio. La consegna è stata fatta dall’assessore alla sanità Francesca Apolloni. “Grazie al comune per questa sensibilità”, ha sottolineato Nicola Borghi presidente del consorzio Cotas. “E’ un momento molto difficile e noi vogliamo portare il contributo alla cittadinanza continuando a svolgere il nostro servizio. Molti infatti devono muoversi per necessità e per alcuni di loro è possibile solo con il taxi. Siamo al fianco delle istituzioni per combattere e vincere questa guerra. Il gesto del comune ci onora e ci motiva ancora di più a lottare”. Le mascherine consegnate ai taxi fanno parte del dono fatto dal signor Victor della Nantong Iron Master Sporting Industrial di Nantong, città cinese legata a Siena.