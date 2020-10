Siena, con un intervento da 32mila euro inaugurata la nuova illuminazione di Costalpino

A Costalpino è stato inaugurato il nuovo sistema di illuminazione. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Luigi De Mossi e degli assessori Pugliese e Buzzichelli. L’impianto servirà a illuminare il parco di Costalpino (adiacente via Dario Neri)

L’assessore Pugliese spiega: “abbiamo investito 32mila euro per venire incontro alle richieste della cittadinanza di Costalpino”. “Abbiamo utilizzato – conclude Pugliese- la tecnologia led per avere un risparmio economico e per combattere l’inquinamento”.

L’assessore Buzzichelli dal canto suo sottolinea l’importanza di tutelare gli animali e dichiara che “ho investito molte energie per poter dare gli spazi adeguati ai nostri amici a quattro zampe”.

Emanuele Giorgi