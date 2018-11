Siena Comunica, per i senesi un portale online a misura di cittadino

Presentato martedì, 31 ottobre, in conferenza stampa il nuovo portale Siena Comunica che sarà attivo dalle ore 11 del prossimo 11 novembre.

<<L’amministrazione comunale – ha aperto l’assessore al Turismo Alberto Tirelli – si è posta, tra gli obiettivi, anche quello di razionalizzare gli strumenti di informazione sul suo sito internet. A Siena Comunica, destinato maggiormente ai residenti e fruitori della città, si affiancherà, infatti, il sito Terre di Siena le cui tematiche spaziano, invece, in maniera molto più ampia sul territorio perché il target di riferimento è maggiormente rappresentato da turisti e visitatori che, prima di scegliere una destinazione, necessitano di specifiche informazioni>>.

Punti forza del portale i contenuti costantemente aggiornati, oltre alla totale adattabilità e accessibilità ad ogni dispositivo sia desktop che mobile. Un sito smart con una nuova modalità di navigazione, estremamente facile e intuitiva, resa possibile da un’organizzazione efficace del materiale visivo e testuale.

I contenuti, frutto di un’indagine di costumer satisfaction tesa a rilevare la qualità percepita dagli utenti sull’informazione attraverso le pagine web del Comune e, al contempo, le criticità registrate, sono stati organizzati seguendo le indicazioni ricevute dagli intervistati, così da soddisfare le varie necessità ed esigenze.

Come ha illustrato il responsabile della Comunicazione Gianluca Pocci <<il portale web, totalmente realizzato in house, sarà di riferimento per tutto ciò che accade in città. Uno spazio comune, un canale interattivo e immediato, per la piena fruizione da parte di chi lo usa. Dal calendario degli eventi ai servizi comunali erogati. In sintesi: il sito è stato costruito interamente intorno ai cittadini>>.

Tutta una serie di informazioni per restare costantemente e puntualmente aggiornati sulle numerose iniziative offerte dalla città: teatro, sport, incontri, formazione, contrade, fiere, mercati, cinema, mostre, attività per bambini, ma anche informazioni politiche e di utilità come l’orario di apertura delle farmacie.

Ampio spazio anche ai contenuti multimediali che andranno a raccontare in maniera del tutto originale la nostra città, oltre alla possibilità di iscriversi alla newsletter attraverso il form presente in home page.