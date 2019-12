“Siena comics for kids”: la città diventa capitale del fumetto per ragazzi

Saranno due giorni ricchi di eventi e iniziative che renderanno i fumetti protagonisti nella nostra città. Il 22 ed il 23 febbraio 2020 Siena comics for kids porta nel centro editori, commercianti privati, autori professionisti, associazioni e collettivi che daranno appuntamento a famiglie e appassionati. Durante il festival un ruolo centrale sarà svolto dal tema dell’ambiente.

“Ci saranno workshop e scuole per imparare a disegnare- afferma l’assessore alla politiche giovanili Clio Biondi Santi-. Questo progetto vuole coinvolgere soprattutto i più piccoli. Daremo spazio alla creatività, allo scambio tra genitori e figli. Siena si trasforma così nel luogo dove poter riprogettare, attraverso la fantasia, un futuro diverso raccontato con gli occhi del domani”.

Le vie di Siena si riempiranno con gli eroi dei fumetti a partire dal tartarugone di Piazza del Mercato dove protagonista sarà una mostra mercato e inoltre saranno ospitate le opere dell’iniziativa: “Disegna il futuro”, una visione personale realizzata dagli studenti delle scuole medie e superiori senesi, selezionati dalla Scuola di Fumetto di Daniele Marotta.

“Nella biblioteca degli Intronati invece saranno in esposizione le tavole di Federico Bertolucci, ideatore del manifesto di “Siena Comics for Kids” e due volte candidato al premio Eisner del Comicon di San Diego, gli oscar del fumetto -racconta Marotta-. In Rettorato potrebbe essere ospitata una mostra su Green Girl, eroina tutta senese nata grazie ad una collaborazione con Vernice progetti culturali. Siena è il luogo ideale per ospitare un festival del genere”.

“Abbiamo in mente tante idee,vorremmo coinvolgere anche i commercianti di Siena in qualcosa che ricordi il Lucca Comics – continua Marotta-. Questa è una grande opportunità culturale per bambini e genitori ma anche un’occasione di incontro e pianificazione per gli attori di questo settore della fumettistica”.

Marco Crimi