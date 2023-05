Siena come Montmartre grazie a “Ritratti in Piazza” e agli allievi del liceo artistico che ritraggono i passanti

Siena diventa una Montmartre in minore per un giorno, per usare le parole di Clio Biondi Santi, assessore alle politiche giovanili del comune di Siena. 27 ragazzi allievi del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, infatti, questa mattina sono diventati i protagonisti dell’iniziativa “Ritratti in Piazza”, dedicando la loro giornata a realizzare ritratti di cittadini, turisti e semplici curiosi. Un’esperienza che ha fatto crescere gli alunni del liceo e che si ripeterà anche domani, venerdì 19 maggio, sempre dalle 9 alle 15.

“Ognuno ha il suo stile – racconta Anna Mugnaini della III B – ed è libero di usare le espressioni e la tecnica che preferisce”. “Questa esperienza – aggiunge – ci ha permesso di lavorare a contatto con persone che non avevamo mai visto e ci ha aiutato nel campo artistico ma anche in quello umano”.

“Abbiamo proposto il progetto all’assessorato ed è nata questa collaborazione” racconta la professoressa Alice Leonini, la referente del progetto. “Spesso i ragazzi si alienano dietro i dispositivi elettronici – spiega – ma questa è l’opportunità per farli uscire e ritrovare una dimensione relazionale sincera”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Biondi Santi che si è detta ben lieta di concedere l’uso di Piazza del Campo all’iniziativa: “Devo ringraziare tutti i giovani ed i professori, ma voglio ringraziare anche tutti coloro che oggi sono qui a farsi ritrarre”.

Emanuele Giorgi