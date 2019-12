“Siena ed i suoi personaggi nei secoli”: la storia cittadina raccontata nei volumi della Pubblica Assistenza

Nella prestigiosa cornice dell’Archivio di Stato di Siena e grazie alla collaborazione di questa istituzione la Pubblica Assistenza in vista dell’uscita del terzo volume su “Siena ed i suoi personaggi nei secoli” presenta il progetto editoriale iniziato nel 2017 ed è il frutto del lavoro di Roberto Cresti.

L’appuntamento è per domani, sabato 14 dicembre alle 10 nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Siena in Banchi di Sotto 52. L’introduzione verrà fatta da Cinzia Cardinali che, per l’Archivio di Stato, ha voluto dare ospitalità a questa iniziativa, seguiranno il saluto di Giacomo Paoli per la Pubblica Assistenza di Siena e l’intervento di Roberto Cresti che descriverà il contenuto dei tre volumi.

La Pubblica ormai da anni propone un percorso culturale ai propri associati e alla cittadinanza fatto di conferenze e visite guidate volte alla promozione della cultura della città tra i senesi (e non solo).In questo percorso culturale uno dei collaboratori e relatori, che come gli altri presta la sua opera a titolo volontaristico, è Roberto Cresti, noto storico cittadino, profondo conoscitore della città e della sua storia che per la Pubblica Assistenza ha ripercorso in una serie di conferenze e visite le vicende senesi attraverso il racconto biografico di uno o più personaggi che sono stati protagonisti in un determinato arco temporale.

La raccolta degli atti delle conferenze di Cresti è oggi contenuta nei tre volumi che ripercorrono la storia cittadina dalle origini etrusco/romane al pieno rinascimento.I tre volumi della trilogia formano oggi un progetto editoriale completo di elevato valore scientifico e con una bellissima veste grafica dovuta al gusto e alla maestria di Massimo Bartali ed alla stampa della Industrie Grafiche Pacini. Con questi libri la Pubblica Assistenza di Siena intende dare un contributo concreto allo sviluppo culturale della città.In forza di questo tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro di sabato 14 dicembre.



Cecilia Marzotti