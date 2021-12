Siena, Chiara Sacco vince il premio ‘Sportivo dell’anno’ 2020

È Chiara Sacco lo “Sportivo dell’anno” scelto dal ‘Gruppo stampa autonomo Siena’ per il 2020. Campionessa internazionale nella specialità del coastal rowing, il canottaggio costiero, Sacco vanta un curriculum di altissimo livello, con all’attivo cinque record del mondo nell’indoor rowing, vari titoli italiani e medaglie d’oro ai mondiali master: nel 2020, l’atleta tesserata per l’Asd Canottieri Dlf Chiusi ha conquistato l’ennesima medaglia d’oro in carriera imponendosi nel quattro femminile alla European Rowing Coastal Challenge, regata aperta alle Federazioni nazionali europee che si è svolta nelle acque di Donoratico.

Un giusto e meritato riconoscimento, per Chiara Sacco, che verrà insignita del Sanese d’Oro sabato 18 dicembre presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, nell’ambito di Siena Sport Day, evento organizzato dalla delegazione senese del Coni regionale toscano in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico regione Toscana e il Gruppo stampa autonomo Siena. Il programma e tutti i dettagli della manifestazione verranno svelati durante la conferenza stampa di presentazione in programma sabato 11 dicembre alle 11 presso la sede del Gruppo stampa autonomo Siena, in piazza dell’Abbadia 6.

Come già avvenuto in passato, anche per questa edizione 2020 la commissione sportiva e il consiglio direttivo del Gruppo autonomo stampa, presieduto da Giovanna Romano, hanno deciso di attribuire menzioni speciali nei confronti di altri atleti o personaggi senesi che, nel tempo, si siano particolarmente distinti nelle rispettive discipline sportive o che abbiano contribuito alla crescita del movimento sportivo senese in ambito locale, nazionale e internazionale. Durante l’evento verranno quindi premiati Giancarlo Brocci, collega giornalista, scrittore, padre e inventore de “L’Eroica” di ciclismo, e Luigi Bruttini, cestista e capitano di lungo corso dell’Asd Costone Siena.

Il premio “Sportivo dell’Anno”, a causa del lockdown e delle limitazioni che il covid ha imposto all’attività sportiva nei mesi scorsi, torna due anni dopo l’ultima sua edizione. Nel 2019 il Sanese d’Oro fu consegnato all’arbitro di basket Martino Galasso, in precedenza l’albo d’oro della manifestazione è stato impreziosito da nomi quali Paolo Lorenzi, Luigi Datome, Simone Pianigiani, Chiara Bazzoni, Alice Volpi, Yohanes Chiappinelli e molti altri.