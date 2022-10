Siena centro unico in Toscana per il trapianto di polmone, ne sono stati effettuati dodici nel 2022

Il Centro trapianti di polmone dell’ Aou Senese ha superato il percorso autorizzativo e di accreditamento previsto dall’Organizzazione toscana trapianti.

“È quanto emerge dalla relazione recentemente prodotta dall’Ota che ha apprezzato i frutti di un anno e mezzo di intenso lavoro di squadra, coordinato dalla direzione dell’Aou Senese e portato avanti con entusiasmo dai professionisti coinvolti nel programma di trapianto di polmone, attività specialistica di cui Siena è centro unico in Toscana”, spiga l’ospedale in una nota.

Gli ispettori regionali hanno stilato un verbale “dal quale -prosegue il testo. emergono molti punti di forza, fra questi la partecipazione attiva, la collaborazione multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutto il personale del centro e delle strutture aziendali interessate”.

“In piena epoca covid l’Aou Senese è riuscita ad incrementare il volume di trapianti portando a 12 il numero degli interventi effettuati nel 2021, rispetto ai 9 registrati sia nel 2020 che nel 2019. Ad oggi, nel 2022, sono già stati realizzati 12 trapianti di polmone”, informa la nota .

“I trapianti sono uno dei punti di forza della nostra azienda – commenta il dg Antonio Barretta – Il rafforzamento del Centro è il risultato di una crescita importante che il programma sta facendo e, nell’ultimo anno, è stato realizzato un documento strategico specifico per il centro in cui sono stati definiti i punti di forza e di miglioramento da perseguire, come ad esempio il raggiungimento, nei prossimi due anni, di un volume che possa raggiungere fino a 15 trapianti all’anno”.

“Inoltre – aggiunge il direttore generale dell’Aou Senese -, nel corso del 2021 e 2022 sono stati siglati importanti accordi interaziendali, specifici per l’attività chirurgica nell’ambito del trapianto di polmone, con l’Aou Careggi e l’Aou Pisana e strette collaborazioni con altre aziende d’eccellenza in ambito trapiantologico con l’Aaou Padova”.

“Si è dunque sviluppato così un sistema di rete regionale del trapianto di polmone in cui l’Aou Senese si pone come centro di riferimento. Infine – conclude Barretta -, l’attività del centro è cresciuta durante la pandemia da covid-19: in quest’ottica, garantire un trend positivo (di dati, attività e performance) è l’obiettivo che l’Aou Senese si è data per il futuro, continuando a investire sulla formazione, innovazione e ricerca”.