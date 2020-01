Convenzione per la Via Romea Sanese, aderiscono altri 3 comuni della provincia

Promuovere e valorizzare la Via Romea Sanese, cammino medievale che univa Firenze a Siena, come nuova opportunità di sviluppo culturale, sociale, rurale ed enogastronomico dei territori interessati. Così otto comuni hanno deciso di aderire ad una convenzione di promozione del cammino medievale. La convenzione riunisce Firenze, Impruneta, San Casciano, Barberino – Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Siena(che aveva aderito in seguito ad una votazione del consiglio comunale del 19 dicembre) e Castellina in Chianti, nel ruolo di capofila.

“L’amministrazione comunale di Castellina in Chianti – afferma il sindaco, Marcello Bonechi – è impegnata dal 2006 nella valorizzazione della Via Romea Sanese che attraversa anche il nostro territorio ed è onorata di essere capofila di un nuovo progetto che punta alla promozione di questo cammino. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con il Gruppo Archeologico Salingolpe di Castellina in Chianti e al Gruppo escursionistico Camminando a Quercegrossa, abbiamo potuto ripulire il nostro tratto, posizionare la segnaletica turistica di riferimento e organizzare alcune passeggiate per riscoprire un pezzo importante della storia locale. Adesso, insieme agli altri Comuni che hanno sottoscritto la convenzione, potremo unire le forze e razionalizzare le risorse per una promozione sinergica e coordinata dei territori toccati dalla Via Romea Sanese”.

“La via Romea Sanese rappresenta un nuovo volano di sviluppo dei territori interessati- commenta l’assessore alla cultura e turismo di Monteriggioni, Marco Valenti , che potranno unire idee, forze e risorse con la convenzione appena approvata per l’esercizio associato delle funzioni in materia di promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e straordinaria e monitoraggio dell’itinerario. Il Comune di Monteriggioni – aggiunge Valenti – ha aderito in maniera convinta alla convenzione, che rappresenta un altro passo in avanti nella politica del turismo inaugurata da questa amministrazione comunale per far vivere un percorso esperienziale a chi visita il territorio”.

Anche Castelnuovo Berardenga investe nella promozione del il suo tratto lungo la Via Romea Sanese, inserendo due varianti nelle zone di Fonterutoli e Pievasciata nel ricordo della storica battaglia diMonteaperti. “Il Comune di Castelnuovo Berardenga – spiega l’assessore con delega ai rapporti con il territorio, Mauro Minucci – ha aderito alla convenzione sottoscritta da otto Comuni con Castellina in Chianti come capofila per potenziare la promozione e l’attrattiva turistica del territorio puntando su nuove opportunità e potenzialità. La Via Romea Sanese è un antico cammino riconosciuto dal 2009 dalla Regione Toscana e con questa convenzione i territori interessati potranno unire forze, idee e risorse per azioni integrate e coordinate”.

“Il percorso – prosegue Minucci – è composto da pochi tratti asfaltati e molti km su strada bianca che, sul nostro territorio, sono stati ripuliti e sistemati negli ultimi anni dal gruppo escursionistico Camminando a Quercegrossa e dal Gruppo Archeologico Salingolpe di Castellina in Chianti. Per dare un valore aggiunto a questo patrimonio culturale e storico che tocca Castelnuovo Berardenga, abbiamo inserito due varianti all’altezza di Fonterutoli e Pievasciata, riconosciuti dai documenti dell’epoca come punti strategici per preparare la storica battaglia che contrappose Siena a Firenze nel settembre del 1260. La promozione di queste varianti storiche e dell’intera Via Romea Sanese sarà presto al centro di iniziative rivolte a tutti i cittadini, per rafforzare l’identità del territorio e la conoscenza del patrimonio storico, sociale, culturale ed enogastronomico che conserva”.