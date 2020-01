Telefonate e pedinamenti alla ex: divieto di avvicinamento per un 60enne

Stamattina a Torrita di Siena, i carabinieri di Montepulciano hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa ieri dal Tribunale di Siena, nei confronti di un 60enne, residente a Torrita, divorziato, operaio agricolo, pluripregiudicato.

Nello specifico, il provvedimento dell’A.G. è scaturito all’esito di mirate indagini condotte dai carabinieri in seguito alla querela presentata dalla 62enne ex compagna dell’uomo, residente a Montepulciano, vedova, operaia. L’uomo aveva infatti da alcuni mesi assunto comportamenti ossessivi e persecutori nei confronti della donna, attraverso telefonate continue e pedinamenti che avevano ingenerato in lei uno stato di tensione psicologica e di preoccupazione assolutamente insostenibile. Ora, a pena di maggiori sanzioni, l’uomo dovrà tenersi lontano dalla propria vittima ed è monitorato dai carabinieri.