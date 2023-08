E’ stata pubblicata, come annunciato nella giornata di ieri giovedì 10 agosto, sul portale del Comune di Siena la procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Siena al campionato regionale di Eccellenza 2023/2024 ai sensi dell’articolo 52 comma 10 Noif.