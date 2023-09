Rinviata alle prossime 24 ore la sentenza del Tar del Lazio per decidere le sorti del Siena calcio. Il ricorso, presentato dal presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari, era stato accolto il 21 agosto, dopo che il Comune di Siena aveva individuato Simone Giacomini, come nuovo proprietario, in grado di portare il nuovo Siena Fc nel campionato di Eccellenza. Dunque, domani, sapremo se la Robur potrà iniziare o meno il nuovo cammino.