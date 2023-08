Siena Calcio, a mezzanotte scade la manifestazione d’interesse, domani la decisione del sindaco

Ultime ore di attesa e poi finalmente si potrà conoscere coloro che vogliono far ripartire il Siena Calcio. La manifestazione d’interesse del Comune scade stasera a mezzanotte. Poi, appunto, si saprà chi ha presentato una proposta per dare vita alla nuova Robur. Alcuni nomi stanno già girando in questi giorni: dovrebbe aver partecipato alla manifestazione d’interesse sia l’ex-patron della Sambenedettese Franco Fedeli che l’ex-vertice di Prato e Livorno Paolo Toccafondi. Poi, come riporta Il Fedelissimo online, sarebbe interessato anche l’imprenditore napoletano Luca Anastasio. Ed infine restano vive le ipotesi Simone Giacomini, che di recente ha venduto le sue quote delle Triestina ad un gruppo Usa, e l’imprenditore senese Giovanni Brandani. Quella di domani, per Nicoletta Fabio, sarà quindi una giornata di incontri e colloqui con coloro che sono interessati al Siena Calcio, colloqui che dovrebbero partire già dalla tarda mattinata. La decisione da parte del sindaco non dovrebbe arrivare in tempi lunghi ed è attesa già nella tarda serata di domani visto che i tempi stringono: il termine ultimo per l’invio alla Figc della documentazione necessaria da parte della nuova compagine societaria per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza è stato posto per le 12 del 23 agosto.