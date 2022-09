Siena, cagnolina abbandonata salvata dalla polizia

I poliziotti della Questura di Siena hanno recuperato alle Tolfe una cagnolina trovata abbandonata. Lo si legge nei canali social della Questura. “Questa mattina, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della nostra Questura, effettuata da una donna, gli agenti sono intervenuti in strada delle Tolfe presso la sua proprietà – si legge ancora-. Dopo aver recuperato e messo in salvo la cagnetta i poliziotti hanno verificato se avesse il microchip identificativo senza, purtroppo, averne riscontro. Non riuscendo, pertanto, a rintracciare il proprietario hanno affidato l’animale, molto denutrito, alle cure del canile di Colle Pinzuto”.