Si apre la vetrina mondiale del vino: al via BuyWine e Anteprime di Toscana

Come ogni anno in questo periodo sta per aprirsi la vetrina mondiale dei vini toscani, con una serie di eventi promossi dalla Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana, e in collaborazione con i consorzi vinicoli, che coinvolgeranno buyers, giornalisti, operatori ma anche appassionati, alla scoperta delle nuove annate delle denominazioni toscane.

Il calendario degli eventi si apre con BuyWine Toscana (7-8 febbraio) e proseguirà con le Anteprime di Toscana 2020 (15- 22 febbraio)

BuyWine Toscana, giunta quest’anno alla 10 edizione, e in programma il 7 e l’8 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze, è la più importante vetrina B2B dei vini a denominazione della Toscana e vedrà la presenza di 260 aziende vitivinicole selezionate tramite bando regionale e oltre 220 buyer provenienti da 50 Paesi, quali Canada, USA, Paesi Scandinavi, Brasile, Singapore, Hong Kong etc etc. I buyers ospiti proseguiranno in una serie di visite alla scoperta delle varie regioni vinicole toscane nelle giornate del 9 e del 10 febbraio.

Dopo BuyWine sarà la volta di “PrimAnteprima”, per la presentazione alla stampa di tutto il mondo e agli addetti specializzati, delle nuove annate dei consorzi Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Terre di Pisa e Valdarno di Sopra, in programma il 15 febbraio sempre alla Fortezza da Basso (padiglione Cavaniglia), che segna anche l’apertura della Settimana delle Anteprime di Toscana 2020 (15-22 febbraio).

Durante PrimAnteprima alle 12, si terrà anche una tavola rotonda alla quale parteciperà l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi insieme ad illustri ospiti ed esperti, moderati da Nicola Prudente, alias Tinto, conduttore di Decanter Rai Radio2 e #MPEF La7. Fabio del Bravo di ISMEA presenterà gli ultimi dati sulla produzione vitivinicola in Toscana e le sfide dei mercati; Francesco Mazzei, presidente di Avito parlerà delle prospettive della Toscana vitivinicola; Donatella Cinelli Colombini, presidente del Consorzio Vino Orcia presenterà un progetto innovativo di marketing territoriale del vino; Roberto Scalacci della Regione Toscana parlerà della nuova Pac 2021-2027. Il prof Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura dell’Università di Milano, racconterà l’esperimento enologico che ha ripercorso, dopo 2.500 anni, la produzione del mitico vino dell’isola di Chio. Al termine dell’evento sarà proprio il produttore Antonio Arrighi che guiderà la degustazione delle ultime 8 bottiglie di Nesos, il vino marino fatto all’isola d’Elba alla maniera degli antichi greci (posti limitati per la stampa e su prenotazione. Scrivere a [email protected]). Alle 14.30 si terrà la conferenza di presentazione del Consorzio Vino Toscana per la tutela del vino Toscana IGT. Nel corso della giornata saranno organizzate due degustazioni guidate curate da sommelier FISAR (posti limitati per la stampa e su prenotazione in loco).

Il programma della Settimana delle Anteprime proseguirà con Chianti Lovers a cura del Consorzio Vino Chianti (16 febbraio, Fortezza da Basso), Chianti Classico Collection a cura del Consorzio Vino Chianti Classico (17-18, Stazione Leopolda di Firenze), Anteprima Vernaccia di San Gimignano a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (19 febbraio, San Gimignano), Anteprima Vino Nobile di Montepulciano a cura del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (20 febbraio, Montepulciano), Benvenuto Brunello 2020 a cura del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino (21 e 22 febbraio, Montalcino). Per maggiori info www.buy-wine.it e www.anteprimetoscane.it.

Assoluta novità di quest’anno l’apertura della manifestazione alla città di Firenze attraverso la rassegna cinematografica “Ciak and Wine” che vede in programma tre serate di film a tema e degustazioni guidate al Cinema La Compagnia a cura di Fondazione Sistema Toscana (8-9-10 febbraio) intervallate da degustazione dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con prenotazione obbligatoria via mail a [email protected]). A seguire un excursus tra cantine e architettura che parte dall’Europa per arrivare tra le cantine di design della rete di Toscana Wine Architecture, prendendo in considerazione le cantine che hanno fatto la storia dell’architettura. Di questo parlerà il convegno: “L’architettura del vino nell’era dell’enoturismo” che si terrà venerdì 14 febbraio alle ore 10 presso l’auditorium di Sant’Apollonia (via San Gallo 25, Firenze). L’evento è organizzato dalla rivista “Casabella” con ProViaggiArchitettura, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura della Regione Toscana.

PREMIATI GLI ‘EROI’ TOSCANI DEL VINO – Una Toscana che è sempre più terreno fertile per il sistema vino e sempre più in rosa. L’assessore Remaschi, nel corso della conferenza stampa ha premiato due donne che stanno contribuendo a portare in alto il nome della Toscana: Carlotta Salvini, insignita del titolo Miglior Sommelier d’Italia FISAR 2019 e Barbara Tamburini, vincitrice dell’Oscar del Vino-Premio Giacomo Tachis quale miglior Enologo 2019. Premiate anche le aziende toscane produttrici dei vini medagliati al Concours Mondial de Bruxelles 2019, uno dei più prestigiosi concorsi enologici internazionali e partner da alcuni anni di BuyWine. Nell’ultima edizione ben 21 vini presentati da 15 aziende avevano ricevuto il prestigioso riconoscimento, ecco il dettaglio: 1 medaglia Grand’Oro all’azienda Agricola Poggio Salvi di Jacopo Bonucci & css; 8 medaglie d’Oro alle aziende: Castello Vicchiomaggio, Corte dei Venti, Fattorie Parri Soc Agr di Luigi e Vilma M. Parri S.S., Montemercurio, Società Agricola Bulichella SRL, Società Agricola Fattoria di Piazzano SAS, e 2 medaglie d’Oro all’azienda Eredi Benito Mantellini; 12 medaglie d’Argento alle aziende: Azienda Agricola Balbi – Fattoria Il Capitano, Azienda Uggiano SRL, Bellussi Spumanti SRL, Fattoria Le Bocce – Stefano Farina, Fattorie Parri Soc Agr di Luigi e Vilma M. Parri S.S., I Balzini Società Agricola SAS, Marchesi Gondi, Montemercurio, Società Agricola Fattoria di Piazzano SAS, e ben 3 argenti all’azienda Lornano.

In occasione della conferenza stampa è stato presentato e distribuito ai presenti “Toscana Terra dei vini”, un volumetto in italiano e in inglese che scatta la fotografia aggiornata del sistema vino della nostra regione. La pubblicazione vuole guidare il lettore accompagnandolo alla scoperta delle sue denominazioni di origine, dalle 11 DOCG, alle 41 DOC fino ai 6 IGT.

Gli organizzatori di BuyWine Toscana e PrimAnteprima 2020 ringraziano gli sponsor di questa edizione: Acqua San Felice, Oga, UPS, Winetrade oltre allo sponsor tecnico FISAR e allo school partner rappresentato dall’Istituto Professionale “Bernardo Buontalenti” di Firenze.