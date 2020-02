Il motore si spegne per un guasto, furgone si cappotta sulla Siena – Bettolle

Da stamattina alle 5:30 sulla Siena Bettolle tra Casetta e Castelnuovo Berardenga direzione nord c’è un furgone di 35 quintali ribaltato che consente il passaggio di solo una macchina per volta. I carabinieri del radiomobile di Siena sono sul posto. Per un guasto tecnico al furgone si è spento il motore e il volante ha cessato di governare la direzione del messo che è montato sul guardrail all’altezza di una scarpate, c’ è una frenata di 42 metri misurata dai carabinieri. Fortunatamente dopo un percorso di 10 metri sul guard rail, il furgone si è cappottato sulla carreggiata e non nella scarpata. Il camionista sembra illeso.