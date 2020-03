Covid-19, a Siena gli esercizi pubblici si riorganizzano. Qualcuno chiude

L’ultimo in ordine di tempo è il post su Facebook del ristorante Salefino ma da due giorni a questa parte apprendiamo dai social quelle che sono le scelte, difficili sicuramente, di alcuni ristoranti della nostra città e dei dintorni.

“Pensiamo che ci sia bisogno di un segnale forte da parte di tutti. Non avevamo l’obbligo di chiudere ma abbiamo deciso di farlo lo stesso sia al ristorante che in Bottiglieria da stasera perché è necessario ridurre i contatti per evitare la diffusione del virus. Limitare la socialità significa salvaguardare la comunità ed è l’unico strumento che abbiamo a disposizione”.

Qualcuno però ha deciso di adeguarsi e riorganizzarsi nonostante l’emergenza Covid-19 e le misure del decreto legge del Consiglio dei ministri.”Vista la situazione attuale ci stiamo organizzando per la consegna a domicilio nel centro storico e in zone non troppo distanti appena pronti lo comunicheremo qui su Facebook-lo scrive il titolare del ristorante Da Enzo, Enzo Parri.

Come la storica attività in Camollia altri locali in città e in provincia hanno deciso di attivare il servizio a domicilio. Lo ha fatto anche la gelateria That’s Amore, in via Banchi di Sotto. Le specialità potranno essere prenotate chiamando il numero di cellulare 0577601345, il numero di telefono 3314229871 oppure direttamente sul sito gelateriathatsamore.it. Un modo, anche per tutti noi che dovremo stare nelle nostre case, per poter gustare piatti e sapori che è meglio non concedersi fuori, almeno per un po’.

“Distanze adeguate e servizio d’asporto, potrete scegliere dal menu le pietanze da ordinare, per un menù ad hoc contattateci almeno 24 ore prima- questo si legge nella pagina Facebook del ristorante Il Ristoro alle Ville di Corsano-.( il telefono da contattare è 0577377912 ndr.)”.

Anche per il ristorante “Il Duomo” è stato necessario prendere decisioni difficili. Il ristorante di via dei Pellegrini chiude, fino a quando la situazione non permetterà di ritrovare lo spirito e le condizioni per le consuete tavolate di amici e familiari.

“Cari Clienti, visto che il nostro ristorante si presta soprattutto alle tavolate con amici, familiari, colleghi di lavoro, ed anche turisti, per senso civico abbiamo deciso di chiudere, fino a quando la situazione non si ristabilizzi. Sperando che vi ricordiate di noi quando torneremo alla normalità!!

Per il momento terremo Botteganova aperto perché, per la sua tipologia di ristorante è più semplice gestirne le misure di sicurezza”.