Siena, bando di concorso per un dirigente

Il Comune ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente alla Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio.

I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, o quella Specialistica (LS), o Magistrale (LM), in ambito giuridico/economico, ovvero titolo di studio equipollente, conseguita presso Università o altro Istituto Universitario Statale o legalmente riconosciuto, oppure titolo di studio equipollente conseguito all’estero.

Inoltre viene richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di uno dei titoli universitari richiesti, ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali (per il comparto Funzioni Locali: appartenenti alla categoria D dell’ordinamento professionale), per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

Dei suddetti anni di servizio almeno due devono essere svolti nell’ambito della Comunicazione; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, in possesso di uno dei titoli universitari richiesti, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali nell’ambito della comunicazione; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui almeno due devono essere svolti nell’ambito della Comunicazione, purché in possesso di uno dei titoli universitari richiesti; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in organismi ed enti privati ovvero aziende private per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui almeno due svolti nell’ambito della Comunicazione, purché in possesso di uno dei titoli universitari richiesti; essere cittadini italiani, in possesso di uno dei titoli universitari richiesti, ed aver maturato, con servizio continuativo, per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, dei quali almeno due devono essere svolti nell’ambito della Comunicazione.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata, entro il prossimo 5 dicembre, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale Servizi on line del Comune, sezione Concorsi e Selezioni del Personale e cliccando su “Domande concorso on line”.

Il bando con il relativo modulo di domanda è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al link Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020. .

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292184, 292185, 292183, 292187.