Tanti auguri Augusto! (presentazione speciale di Augustorie)

Tanti auguri Augusto! Esce oggi in edicola il nuovo numero di Augustorie, la collana che racconta la storia contemporanea di Siena attraverso le immagini del giornalista e fotografo Augusto Mattioli. Un’idea fortunata quella di Riccardo Cerpi e Carlo Covati che, lanciando questo progetto insieme a Mattioli, hanno ottenuto enorme consenso da parte di tutti i senesi. Perché le emozioni è difficile spiegarle ma a volte ci riesce così bene una foto di Augusto più di mille parole: la città e il Palio, la città e lo sport ma anche la città e la politica e la gente e le contraddizioni e la poesia di essere senesi e riscoprirlo in ogni pagina, in ogni espressione fissata per sempre dall’obiettivo della macchina fotografica di Augusto.

Proprio in occasione del suo compleanno, e di candeline Augusto Mattioli ne spegne oggi 76, Edizioni Il Leccio ha organizzato la presentazione del nuovo numero di Augustorie dal Vinaio in Camollia (da Bobbe e Davide) e ci saranno ospiti speciali per quattro chiacchiere con il pubblico sulla Siena che fu, cominciando dal Palio. Ci saranno infatti quattro fantini: Bastiano, Cianchino, Massimino e Brio. Divertimento assicurato, quindi, emozioni che non mancheranno per il pubblico e oggi, di certo, saranno grandi per Augusto Mattioli che si troverà a festeggiare – parola già abusata considerando il suo carattere schivo – un compleanno particolare con il grande tributo dei senesi che amano sfogliare le Augustorie e rivedersi, riviversi, riconoscersi e semplicemente sognare di nuovo giorni che sono in bianco e nero nel volume ma che hanno avuto tutti i colori della gioventù.

Grazie Augusto ed ancora auguri!

Katiuscia e tutta la redazione di Siena News