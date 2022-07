Siena, assegnati a San Miniato i nuovi spazi per gli orti urbani

Si è concluso positivamente il bando per l’assegnazione di orti posti all’interno del complesso denominato “Orti Urbani di San Miniato”, sviluppato nell’ambito del progetto regionale “100mila orti in Toscana” (link). Le domande presentate al Comune di Siena per gli spazi a San Miniato (nell’area delimitata da via Buozzi, via Berlinguer, Boschetto San Miniato e fossetto parallelo al Passeggio Calamandrei) sono state dodici. In questa fase gli orti da assegnare sono quattro. La graduatoria rimarrà valida per due anni fino ad esaurimento ed è pubblicata sul sito web del Comune di Siena. L’assegnazione si terrà nella mattinata di domenica 17 luglio presso il complesso degli orti. Nell’occasione gli ortisti sottoscriveranno il “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” e riceveranno la “Carta dell’Orto.”

L’iniziativa si pone come obiettivo la costruzione di orti non solo per la produzione di ortaggi per uso familiare, ma anche come luoghi di sperimentazione, di scambio di buone pratiche, di incontro fra generazioni e di socialità a supporto delle comunità locali.