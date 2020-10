Siena, arriva una nuova fontanina agli Orti dei Tolomei

Finalmente il progetto messo in atto dal Comune di Siena, in particolare dall’ufficio tecnico coordinato dall’assessore con delega all’ambiente, decoro e verde pubblico, Silvia Buzzichelli, è arrivato a termine. Questa mattina gli Orti dei Tolomei si sono svegliati con una nuova fontanina. Un contributo in più che contribuirà a rendere più confortevole il passaggio di tutti coloro che vorranno venire a rilassarsi nei giardini dei Tolomei.

“Devo dire che il lavoro è stato più lungo del previsto, ma adesso anche il magnifico orto dei Tolomei ha la sua fontanina – fa sapere Silvia Buzzichelli, assessore del Comune di Siena. – Un ringraziamento al nostro ufficio tecnico che si è speso molto per portare a termine questo intervento”. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione che adesso si vede realizzato.