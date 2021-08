Siena, arriva il terzo volume di ‘Subway’, Massimo Biliorsi: “Un viaggio attraverso gli anni ’70 dei Livello 7”

“Quello che esce è il terzo volume della collana Subway, un viaggio attraverso gli anni ’70 della musica senese, attorno a quello che era il maggior gruppo dell’epoca, i Livello 7”, spiega lo stesso autore di Subway, Massimo Biliorsi. “Ci saranno 16 pagine in più – continua lo scrittore – perché gli anni ’70 sono stati importantissimi per la musica sia in Europa e nel mondo che a Siena”.

È disponibile da oggi in edicola e nelle libreria il terzo numero di Subway, il volume frutto del lavoro di Massimo Biliorsi ed edito da Edizioni Il Leccio. Un racconto in volumi che vuole passare in rassegna le tappe più significative della storia della musica senese e che proprio a Siena tanto ha saputo donare

All’interno del volume si potranno trovare le storie di Stefano Corsi, Fabio Pianigiani e Franco Caroni.

