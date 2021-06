Siena, annullato il Palio d’agosto

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’annullamento del Palio del 16 agosto 2021. La delibera dell’aula è arrivata su un documento che prende atto “del permanere dello stato di emergenza e l’impossibilità di effettuare il Palio ordinario del 16 agosto” vista la “piena e completa possibilità per le contrade e per il popolo di Siena di vivere liberamente e senza alcuna misura di restrizione o di distanziamento la manifestazione unica e nota in tutto il mondo”. Chiarezza era stata anche fatta dal fronte delle autorità statali: nei colloqui tra il Luigi De Mossi, il prefetto di Siena Maria Forte ed il questore Constatino Capuano è emerso “anche per il Palio del 16 agosto 2021, l’impossibilità, in concreto, di svolgere la Carriera in quanto non compatibile con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”, prosegue il testo dell’atto. L’annullamento della Carriera ordinaria “non ha alcune effetto sullo stato delle cose prima dell’annullamento stesso e in particolare sui provvedimenti di giustizia paliesca”, si legge ancora. “E’una delibera molto dolorosa ma le condizioni sanitarie non ci danno certezza per il mese d’agosto – esordisce il sindaco Luigi De Mossi durante il suo intervento-. Ho ritenuto prudente portare in delibera anche l’annullamento del Palio d’agosto. La delibera dipende anche dai rischi che può portare la pandemia”.

