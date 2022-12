Siena, anche quest’anno tornano le “Stelle di Natale Ail”

L’atmosfera natalizia sta animando le città d’Italia e con le luminarie tornano le “Stelle di Natale Ail”, per confermare l’appuntamento con la solidarietà. Da oggi, 8 dicembre, fino all’11 dicembre, come accade orma da oltre 30 anni, i volontari scenderanno nelle piazza delle grandi e piccole città del Bel Paese per offrire le loro stelle di Natale. Oltre alle tradizionali piantine di poinsetta, simbolo delle festività natalizie, ci saranno anche le stelle di cioccolato (al latte o al fondente) realizzate appositamente per Ail – Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma ed anche pandori e panettoni, realizzati in esclusiva da Maina.

I banchetti solidali saranno a Siena in via del Rustichetto, retro Madonna delle Nevi l’8 – 9 – 10 e 11 dicembre, mentre in provincia l’appuntamento in piazza è a Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Monteroni d’Arbia, Montepulciano, Pienza, Poggibonsi, Sinalunga, Sovicille. Ail, inoltre, sarà presente anche a Grosseto, Follonica, Isola del Giglio, Paganico e Porto Santo Stefano.

Al banchetto in centro a Siena saranno presenti, in rappresentanza dell’Uoc Ematologia delle Scotte di Siena, alcuni medici, biologi, tecnici di laboratorio, che potranno dare testimonianza dell’aiuto costante che Ail offre alla ricerca e al sostegno diretto dei malati ematologici.

Come sempre sarà una grande festa per i nostri volontari che, malgrado le previsioni meteo, accoglieranno ogni gesto solidale che giungerà dai sostenitori che vorranno fare la loro parte per garantire ai malati ematologici cure sempre più efficaci ed accoglienza gratuita durante le lunghe cure.