Siena, anche nel 2023 torna “Arte nelle Teche”

“Arte nelle Teche 2023”: la rassegna promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Siena al fine di dare spazio alla libera espressione degli adolescenti e degli studenti della nostra città proseguirà anche per il prossimo anno. Il sì è arrivato dalla giunta riunitasi ieri, mercoledì 21 dicembre, che ha approvato la programmazione delle esposizioni di alcuni giovani artisti under 35 all’interno della galleria all’interno del parcheggio “Il Campo”.

“Sono felice – ha commentato l’assessore Clio Biondi Santi – che questa iniziativa sia diventata ormai un appuntamento fisso per la città e che continui, a distanza di anni, a dare ai giovani senesi, anche grazie alla sinergia tra Comune e Sigerico, la possibilità di valorizzare, anche con uno spazio espositivo dedicato, le loro opere e il loro lavoro proponendolo alla città stessa”.

A gennaio la Scuola Secondaria di 1° San Bernardino di Siena con disegni realizzati dagli studenti per il “concorso Poster per la Pace”, a febbraio Serena Gerace con Sentire il mare dentro, marzo è la volta di Salvatore D’Acunzo e le sue opere di grafica, ad aprile il liceo artistico Duccio Buoninsegna di Siena con Il Bacio, e sempre a maggio il liceo artistico Duccio Buoninsegna di Siena con Metamorphosis 2, giugno Stefano Bellanova e Intrecci di vissuto, luglio Margherita Nardo con G8 Genova 2001, agosto Daniela Bocci con Siena , città d’arte e tradizioni insieme a Laura Izzi e Un sogno collettivo e ancora il Collettivo “Mirte” con Mirte. Settembre sarà dedicato a Siena Comics for Kids 2023, ottobre a Caterina Manganelli – Abby, l’acchiappa fantasmi, novembre agli studenti della scuola di fumetto e di scrittura con Jump 2023 ed infine dicembre ad Alice Giacomini – La stazione ferroviaria.