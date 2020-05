Siena, alla Misericordia riparte la formazione per i volontari

Alla Misericordia di Siena riparte la formazione per i Volontari. Sono in programma infatti due corsi di formazione, uno di area sanitaria e uno di area sociale, che inizieranno rispettivamente il 21 maggio e il 28 maggio. Il momento emergenziale che abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo, ha stimolato un grande interesse per le attività di volontariato, come testimoniano le molte persone che hanno chiesto di poter venire a dare un aiuto ai bisognosi pur non essendo volontari dell’Associazione. Per questo sono stati organizzati due percorsi formativi che potranno dare l’opportunità a chiunque ne abbia volontà di diventare volontario della Misericordia di Siena e iniziare così un’avventura bellissima al servizio degli altri.

Il primo è il corso per Soccorritori di Livello Base, propedeutico all’attività di Trasporto Sanitario Ordinario, ed è destinato a tutti quei cittadini che vogliano iniziare l’attività di volontariato in questo specifico settore. Il programma prevede nozioni di primo soccorso, antinfortunistica e modalità di movimentazione dei pazienti sulla carrozzina e sulla barella.

Il secondo è il corso per Operatori Sociali, specifico per l’attività di sportello d’ascolto, che la Misericordia intende ampliare sul territorio di sua competenza. Il programma del corso è incentrato sulle modalità comunicative e di accoglienza delle persone in stato di fragilità sociale, sull’ascolto attivo e sulla progettazione degli interventi in rete con il servizio sociale professionale e con altre Associazioni. Una particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione sociale e alla ricerca di fondi di finanziamento per i progetti di utilità collettiva. Questo corso è inserito nel progetto Emergo, finanziato dalla Regione Toscana, che prevede attività di contrasto ed emersione dalla povertà materiale ed educativa.

I due corsi avranno modalità on line vista l’impossibilità di organizzare eventi di gruppo in presenza e saranno abilitanti all’attività di volontariato presso la Misericordia di Siena. la partecipazione è gratuita e il calendario delle lezioni permette di poterli frequentare entrambi in contemporanea visto che la parte sanitaria si terrà di lunedì e quella di argomento sociale di giovedì.

Maggiori informazioni ed il modulo di iscrizione online sono disponibili sul sito www.misericordiadisiena.it oppure sulla pagina Facebook “Misericordia di Siena”.