Siena, al via i lavori per la nuova asfaltatura in piazzale Rosselli

Sono iniziati i lavori per la nuova asfaltatura in Piazzale Rosselli. Un investimento, da parte dell’amministrazione comunale, per un totale di 95mila euro: un cantiere che va a completare gli interventi di adeguamento della fognatura bianca svolti dal Comune di Siena nell’anno 2020. I lavori sono eseguiti in orario notturno in modo da limitare i disagi per la circolazione e dovrebbero terminare in questa settimana.

“È un cantiere molto atteso – spiega il vicesindaco e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi – che ci permette di riqualificare l’area della stazione. Abbiamo scelto di limitare al massimo i disagi in una zona molto trafficata, effettuando i lavori nelle ore notturne. Un impegno in più per il Comune di Siena, ma che permette di concludere in maniera celere l’intervento, completando quello passato sulla fognatura”.