Siena, al Costone si ospitano gli studenti dell’Università per stranieri

Gli impianti sportivi del ricreatorio Pio II di via del Costone hanno ospitato gli studenti dell’Università per Stranieri di Siena lo scorso fine settimana. In una porzione di Siena antica e dalla bellezza suggestiva i ragazzi hanno potuto trascorrere una giornata facendo della sana attività fisica e divertendosi. La società del Costone ha ospitato, insieme al Csi che gestisce l’impiantistica sportiva, con piacere gli studenti che, dal canto loro, si sono potuti confrontare con tanti sport diversi: calcetto, basket, pallavolo e anche tennis.

Ad accompagnare i ragazzi sono state Annamaria Beligni e Benedetta Cinotti, coordinatrici delle attività didattiche e amministrative di Unistrasi.“È stata un’esperienza piacevole – afferma Annamaria Beligni – e i nostri studenti sono rimasti veramente colpiti da un angolo di paradiso unico nel suo genere. Ringraziamo l’associazione Costone per questa opportunità che ha ci ha consentito di vivere una giornata diversa dalle altre. Lo sport e la cultura vanno di pari passo ed è molto importante che lo comprendano anche gli studenti”.

“Siamo felici di aver ospitato al Costone i ragazzi dell’Università per Stranieri di Siena – ha dichiarato il vicepresidente Roberto Rosa – che hanno potuto godersi in una fantastica giornata di sole il nostro stupendo giardino. Aver visto questi ragazzi, dapprima meravigliati da tante bellezze, poi felici per le varie attività svolte in pieno relax, ci ha riempito di gioia, oltre a rafforzare il legame che ci unisce con Unistrasi, un’istituzione da sempre molto vicina alle associazioni sportive del territorio”. “Alcuni dei nostri giocatori stranieri – prosegue Rosa – frequentano i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri con ottimi risultati; uno fra tutti, il brasiliano Samuel Lucas Silveira che a giugno, dopo la vacanza che si è concesso dopo 3anni di assenza dal Brasile, sosterrà l’esame per la certificazione Cils -livello C1, dopodiché si iscriverà al corso di laurea. Siamo davvero riconoscenti nei confronti dell’Ateneo senese e averli ospitati in questa giornata ci è sembrato il minimo che potevamo fare. Li aspettiamo molto volentieri al Costone per altri momenti di incontro e sport”.