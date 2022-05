Siena al centro della ricerca sullo stress ossidativo con Tls

Il mondo della ricerca biomedica si riunisce a Siena. Dal 17 al 19 giugno appuntamento con il congresso internazionale “The future of the redox biology”. L’evento, organizzato dal professor Giuseppe Valacchi, senese, ordinario di fisiologia presso l’Università di Ferrara e di medicina rigenerativa presso la North Carolina State University, con il patrocinio del comune di Siena, dell’Università di Siena e dell’Università di Ferrara si terrà presso il teatro dei Rinnovati. Per l’occasione si riuniranno a Siena i migliori ricercatori nel campo dello stress ossidativo e delle patologie correlate all’infiammazione e all’invecchiamento. Il meeting si svolgerà nell’arco di 3 giorni (dal 17 al 19 giugno) durante i quali giovani e riconosciuti scienziati nazionali e internazionali presenteranno e discuteranno le principali novità e aggiornamenti sulle tematiche congressuali.

Nel corso dei tre giorni di approfondimento saranno in programma più di 45 relazioni a cura dei migliori e più promettenti giovani ricercatori internazionali. In programma oltre a tavole rotonde su specifiche tematiche anche 15 relazioni guidate dei più importanti scienziati riconosciuti a livello mondiale nel campo della redox biology.

“È un’iniziativa unica nella sua tipologia – commenta Giuseppe Valacchi, esperto internazionale dello stress ossidativo -. Lo scopo del congresso è quello di far incontrare le nuove giovani “leve” (Juniors) della redox biology con una audience di consolidati esperti (Seniors), così da poter avere una diretta interazione Juniors-Seniors. Si tratta, inoltre, di una bellissima occasione per portare nella nostra città eminenti scienziati riconosciti in tutto il mondo per le loro ricerche e scoperte scientifiche. Siena sarà infatti la prima città a promuovere una iniziativa così importante per i giovani ricercatori che avranno l’occasione unica di raccontarsi e confrontarsi con i principali esperti. Per il futuro, infatti, contiamo di far diventare il congresso un appuntamento calendarizzato e organizzato, ogni anno, in una nuova città”.

Il congresso è supportato da Oxygen club of California (Occ), society for free radical research – Europe (Sfrr-e), Society for free radical research- international, Royal academy of chemistry, Brassica e Fondazione Toscana Life Sciences (Tls). Il programma è disponibile sul sito www.the-future-of-redox-biology-siena-2022.com.